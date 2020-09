Unieuro ha in serbo per gli utenti italiani un volantino davvero incredibile, tutti possono accedere ad una miriade di offerte e di sconti altissimi, tramite i quali riuscire ad acquistare i migliori prodotti in circolazione, senza spendere cifre elevate.

Il volantino Unieuro attuale risulta essere disponibile anche sul sito ufficiale, in questo modo è possibile completare le compravendite anche dal divano di casa, fruendo della spedizione presso il domicilio a costo zero, previo un ordine superiore ai 49 euro. In molte occasioni l’azienda attiva anche il 5% di extra sconto su tutto il catalogo, se volete risparmiare, forse il sito fa maggiormente al caso vostro, almeno rispetto al negozio stesso.

Volantino Unieuro: questi sconti sono incredibili

I prodotti in promozione da Unieuro non riguardano prevalentemente la fascia alta del mercato, ma sono legati più che altro ad un prezzo non superiore ai 449 euro. Il terminale maggiormente costoso fra tutti è sicuramente il Samsung Galaxy Note 10 Lite, in vendita proprio alla cifra indicata poco sopra, rappresenta il giusto compromesso per l’utente che vuole accedere ad un modello Samsung, senza spendere troppo e rinunciando in parte alle prestazioni generali.

Gli altri prezzi da non perdere di vista riguardano terminali più economici, il loro costo non supera i 369 euro, e sono legati a Oppo Reno 2, Oppo A52, Oppo A91, Motorola E6 Play, Huawei P30 Lite o similari. Per ogni altra informazione in merito al volantino Unieuro discusso nel nostro articolo, collegatevi subito al sito ufficiale.