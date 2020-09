Sembra che Samsung non abbia finito con gli annunci hardware per quest’anno. Abbiamo già assistito a due eventi Unpacked ad agosto. Uno di questi è stato ideato per l’annuncio della gamma Note 20 e un altro per il Galaxy Z Fold 2 all’inizio di settembre; ora è previsto un evento aggiuntivo per il 23 settembre.

Il sito Web statunitense di Samsung afferma che questo evento Unpacked è per “tutti i fan”. Ciò potrebbe dar credito alle fughe di notizie e le voci che ipotizzano l’arrivo del Samsung Galaxy S20 Lite – anche potenzialmente chiamato Galaxy S20 Fan Edition.

Samsung, sarà l’ultimo evento Unpacked dell’anno

Non è del tutto chiaro se i nomi Lite e FE siano per lo stesso dispositivo o se dovrebbero essere due modelli diversi, ma entrambi i nomi sono stati sbandierati nel materiale ufficiale e individuati da utenti di Twitter. Potrebbero anche essere marchi regionali per lo stesso dispositivo poiché il sito Web di Samsung Australia non fa menzione di “fan”. Il sito, invece, nasconde un criptico teaser che dice solo “qualcosa sta arrivando” (a mezzanotte del 24 settembre, ora della costa orientale australiana).

Qualunque dispositivo arrivi, l’S20 Lite o l’S20 Fan Edition, ci sono state specifiche di un nuovo smartphone Samsung che trapelano da un po’ di tempo. Secondo i rapporti precedenti, il device manterrà alcune delle caratteristiche principali della gamma S20 – come un display a 120 Hz e un processore Snapdragon 865 – ma lo schermo sarà limitato alla risoluzione di 1080p per contenere i costi.

Quale sarà esattamente questo costo è ancora un mistero, ma il conto alla rovescia è iniziato e non siamo troppo lontani dallo scoprire di cosa tratta l’ultimo evento Samsung Unpacked.