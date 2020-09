Negli ultimi giorni, dopo un lungo periodo di silenzio, il colosso di Cupertino ha annunciato di aver organizzato un evento, previsto per il 15 settembre alle ore 19:00, durante il quale procederà con la presentazione dei suoi nuovi dispositivi. Apple non ha offerto particolari informazioni su quali saranno i device protagonisti; né ha comunicato dettagli in merito allo svolgimento dell’evento, sappiamo soltanto che potrà essere seguito in streaming accedendo al sito ufficiale. Nonostante le scarsità di informazioni ufficiali non mancano indiscrezioni e ipotesi avanzate dai vari leaker e in particolar modo da Jon Prosser. Quest’ultimo ritiene infatti che assisteremo al lancio del nuovo Apple Watch SE proprio il 15 settembre!

Apple Watch SE: il lancio potrebbe avvenire il 15 settembre!

Jon Prosser è proprio la fonte da cui proviene una delle più recenti indiscrezioni sulle intenzioni di Apple. Il leaker sostiene che uno dei protagonisti dell’evento previsto per il 15 settembre sarà il nuovo Apple Watch SE. In realtà è bene tenere a mente che tra le ipotesi avanzate negli ultimi giorni da Prosser alcune sono state smentite dai fatti dunque è bene non dar per certo quanto sostenuto.

Il leaker, infatti, riteneva che il colosso di Cupertino avrebbe fissato l’evento di presentazione dei suoi nuovi iPhone 12 per l’8 settembre ma così non è stato. Apple potrebbe addirittura farci attendere ancora qualche settimana prima di poter assistere al lancio dei suoi nuovi smartphone!

A sostenere l’ipotesi che Apple Watch SE possa essere presentato proprio in questa occasione è anche lo slogan proposto dal colosso ma si tratta comunque di un indizio che non ha ricevuto conferme da parte di Apple.