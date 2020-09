CoopVoce sbanca con la nuova promo da 8 euro al mese per sempre

La strategia di CoopVoce ha puntato chiaramente a far diventare il provider uno dei migliori su piazza. Durante i primi tempi non tutti gli utenti avevano capito quanto potesse crescere questo gestore, il quale ad oggi rappresenta una vera e propria certezza.

CoopVoce non aveva assolutamente il seguito di cui gode adesso, anche se i prezzi risultavano già molto bassi. Quelli sono stati tramandati anche alle promozioni di ultima generazione, ma con un cambiamento molto importante che sta nei contenuti. Le persone che evitavano questo provider virtuale lo facevano proprio a causa di ciò che contenevano le promozioni. Per adeguarsi alla concorrenza e per lottare su palcoscenici molto più importanti, CoopVoce ha scelto di introdurre nuove promozioni con un totale restyling.

CoopVoce stupisce concorrenza e clienti con la sua ChiamaTutti TOP 20 e un’iniziativa unica

La nuova offerta di CoopVoce è ancora disponibile sul sito ufficiale nonostante sia venuta fuori i primi di agosto. La ChiamaTutti TOP 20 è una di quelle soluzioni che chiunque vorrebbe avere, soprattutto perché il prezzo non cambia mai nel tempo. Il costo mensile di questa promo è di soli 8 euro al mese per sempre, proprio come tutte le altre offerte della linea.

Al suo interno sono presenti minuti senza limiti per telefonate verso fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti i gestori e 20 giga di traffico dati in 4G. Nel frattempo la GigaSpesa, iniziativa arrivata solo in Liguria, sta regalando 1GB ogni 10 euro di spesa sui marchi Coop. Il massimo cumulabile corrisponde a 20 giga extra sulla propria promo.