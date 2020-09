CoopVoce promuove la nuova ChiamaTutti TOP 20 con tutto incluso

Uno dei più grandi gestori attualmente è di sicuro CoopVoce, il quale sta riuscendo a tirare fuori il meglio dalle sue offerte. Queste cambiano ormai con frequenza quasi mensile, soprattutto da quando la strategia è cambiata radicalmente.

Inizialmente nessuno voleva le promozioni di CoopVoce, ma da quando sono cambiati i contenuti al loro interno la musica è cambiata. Gli utenti riferiscono anche di una grande affidabilità visto che nessuno si è ritrovato ad affrontare una brutta sorpresa dopo la sottoscrizione di una promo. Effettivamente è davvero difficile convincere le persone ad andare via da questa azienda telefonica che dimostra di poter crescere a vista d’occhio. Sono infatti moltissime le persone che hanno abbandonato i rispettivi gestori, talvolta anche molto famosi, per accasarsi presso il gestore di casa Coop.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 20 attira molti utenti, c’è anche un’iniziativa di gran livello

Quando CoopVoce interviene per cambiare le promo sul sito ufficiale, lo fa in grande stile. In questo caso la ChiamaTutti TOP 20 pare riscuotere un gran successo, visti sia i contenuti che il prezzo mensile ormai fisso per sempre. All’interno dell’offerta suddetta ci sono minuti senza limiti verso qualsiasi tipo di gestore, 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo consiste in soli 8 euro al mese per sempre.

Nel frattempo la GigaSpesa, l’iniziativa in vigore in Liguria che offre 1GB ogni 10 euro di spesa a marchio Coop, pare riscuotere molto successo. Il massimo dei giga accumulabili è di 20, per cui un grande bonus per tutti coloro che ne usufruiranno.