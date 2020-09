TIM e Vodafone sono ufficialmente ai blocchi di partenza per l’arrivo del 5G nella telefonia mobile italiana, e sono in netto vantaggio rispetto agli altri operatori di riferimento. Proprio in queste ore è nata la nuova tariffa mobile TIM Advance 5G Unlimited, compatibile con le rete di nuova generazione, e tale include minuti, SMS e GIGA illimitati in 5G con velocità fino a 2Gbps.

Vodafone e Tim: le offerte 5G sono finalmente sul mercato, ecco quali sono

Il gestore telefonico blu propone diverse tariffe con connessione mobile 5G a partire da 29,99 Euro al mese. I consumatori possono prendere in considerazione Tim Advance 5G con la quale è possibile usufruire di:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi;

SMS illimitati verso i numeri mobili;

50GB di internet alla massima velocità della connessione 5G.

In questo caso è necessario sostenere un canone mensile di 29,99 Euro e un costo iniziale di 9,99 Euro.

Anche il gestore telefonico rosso propone delle offerte con la nuova e innovativa connessione e in particolare al mercato propone la tariffa Infinito con la quale è possibile usufruire di:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi;

SMS illimitati verso i numeri mobili;

GB illimitati;

1000 minuti per i numeri extra eu;

1GB per il roaming all’estero.

Il costo mensile da sostenere è di 36,99 Euro, ma i clienti che scelgono di sostenere il costo con smart pay l’offerta in questione si abbassa a 24,99 Euro. E’ possibile attivarla direttamente online in modo semplice e veloce seguendo le varie istruzioni nella pagina apposita.

Per il momento questi sono gli operatori telefonici che propongono delle offerte telefoniche con connessione 5G.