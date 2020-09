Parte l’esperienza di Sky WiFi. La piattaforma satellitare ora trasformatasi in media company ha lanciato nel nostro paese le prime linee per la rete in Fibra Ottica. Gli utenti potranno beneficiare delle reti ad alta velocità con un piano di abbonamento alternativo a quello di TIM, Vodafone e WindTre.

Con il lancio del nuovo servizio di Sky, ovviamente sono partite anche le prime iniziative commerciali per la nuova tecnologia. La compagnia, oltre alle classiche offerte in abbonamento, ha garantito ai suoi clienti storici anche delle iniziative speciali per la dotazione della Fibra Ottica

.

Sky WiFi, il servizio è completamente gratis per sei mesi per i clienti fedeli

Ancora una volta, la scelta di Sky è quella di premiare la fedeltà degli abbonati. Tutti gli iscritti alla piattaforma Extra potranno ricevere tre mesi a costo zero di Sky WiFi se abbonati al satellitare da almeno tre anni. Ci saranno, invece, sei mesi gratuiti per i clienti pay tv da almeno sei anni.

Con il lancio del servizio per la telefonia domestica, ovviamente, Sky vuol fare un passo in avanti nel campo delle telecomunicazioni in Italia. In tal senso, l’obiettivo del brand è quello di garantire offerte all inclusive che prevedono sia la componente tv che la componente Fibra.

Una prima grande iniziative della media company è già ora disponibile. I nuovi clienti avranno a loro disposizione un duplice abbonamento a Sky Tv ed alla Fibra ottica al costo di 39,99 euro. Il prezzo è bloccato per i primi tre anni ed inoltre la visione satellitare sarà garantita direttamente con la tecnologia streaming.