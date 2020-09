Le offerte incluse direttamente all’interno del volantino Carrefour regalano buoni sconto a tutti gli utenti, fino al 17 settembre in ogni punto vendita in Italia è stata attivata una soluzione veramente molto interessante e ricca di occasioni.

Coloro che sono interessati a fruire della soluzione descritta nell’articolo, devono prima di tutto recarsi personalmente in negozio e scegliere uno dei prodotti contrassegnati. Fatto questo, nel momento in cui giungeranno in cassa avranno diritto a ricevere un buono sconto del valore prestabilito, da spendere in un secondo momento sempre nel punto vendita, anche per beni di prima necessità. Sottolineiamo che non si tratta di uno sconto istantaneo sullo stesso scontrino, né di un rimborso sul conto corrente.

Sul canale Telegram di TecnoAndroid avete la possibilità di scoprire le migliori offerte Amazon del momento, ricevendo anche tantissimi codici sconto gratis.

Carrefour: le offerte fanno impazzire gli utenti

Lo smartphone da acquistare subito è sicuramente l’Apple iPhone SE 2020, un terminale recentissimo ed appartenente alla fascia media del mercato. Lo possiamo considerare come il punto d’accesso privilegiato, ed economico, verso il mondo dell’ecosistema Apple. Il suo prezzo di vendita è di 479 euro, ma non dimenticatevi che nel contempo riceverete anche un buono sconto del valore di 119 euro, quindi in pratica lo pagherete solo 360 euro.

Altrettanto interessanti sono gli sconti applicati su Galaxy A51 (con buono di 83 euro), su Galaxy A21s (con buono di 59 euro) e su Xiaomi Redmi 8A (con buono di 29 euro). Scopriteli subito aprendo le pagine che sono state inserite direttamente nel nostro articolo, le trovate poco sotto.