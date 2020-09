Esselunga dimostra per l’ennesima volta di essere una delle migliori realtà del territorio nazionale, in termini di offerte e di sconti applicati almeno sulla telefonia mobile. In questi giorni è riuscita a lanciare una campagna SottoCosto, con allegato anche lo Speciale Multimediale, davvero ricchissima di prezzi da cogliere subito al volo.

Tutti gli utenti che vogliono accedere alle soluzioni elencate nel nostro articolo, dovranno necessariamente recarsi personalmente in negozio, poiché gli stessi sconti non risultano essere accessibili online sul sito ufficiale o altrove in Italia. In parallelo, ricordiamo che se non inclusi nel SottoCosto, i prodotti richiederanno l’esibizione della Carta Fidaty, in caso contrario non verranno venduti ad un prezzo scontato.

Per approfittare di codici sconto Amazon e di tutte le migliori offerte, correte ad iscrivervi subito al nostro canale Telegram.

Esselunga: le offerte sono le migliori del momento

Lo smartphone da acquistare ad occhi chiusi è sicuramente il Samsung Galaxy S20, un modello estremamente interessante in grado di attirare fortemente l’attenzione dei consumatori italiani con le proprie ottime prestazioni. Il prezzo originario di listino era molto elevato, grazie ad Esselunga oggi sarà possibile spendere soli 589 euro per il suo acquisto.

Soluzione molto simile per quanto riguarda l’ottimo Apple iPhone 11, un dispositivo da sempre richiesto dagli utenti, proprio perché facente parte del mondo dell’azienda di Cupertino. Oggi può essere acquistato con un esborso finale di 679 euro, in versione da 64GB di memoria interna e sbrandizzato.

Gli sconti non terminano qui, se volete conoscere nel dettaglio l’intera campagna promozionale di Esselunga, aprite subito le pagine che trovate elencate direttamente nel nostro articolo.