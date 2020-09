L’offerta speciale di WindTre, con la quale l’utente dovrà pagare un canone fisso di soli 5,99 euro al mese, è sicuramente la Go 50 Top+ Limited Edition, una promozione veramente interessante anche per il bundle incluso al suo interno.

L’accesso alla suddetta risulta essere, purtroppo, riservato ad una ristrettissima cerchia di consumatori italiani. Prima di tutto possono richiederla i soli provenienti da Iliad o da un MVNO, con annessa richiesta di portabilità; le limitazioni, tuttavia, non terminano qui, infatti può essere attivata solamente in determinati punti vendita sul territorio nazionale, dislocati nelle province di Bari, Pistoia, Prato, Trieste, Alessandria, Latina, Padova e Venezia, non altrove.

WindTre: la promozione è davvero speciale

La Go 50 Top+ Limited Edition non richiede il versamento di alcun costo iniziale, la SIM, come l’attivazione in sé, sono completamente gratuite. Il prezzo fisso dell’offerta corrisponde esattamente a 5,99 euro al mese, con pagamento diretto tramite credito residuo della SIM ricaricabile.

Il bundle incluso all’interno della promozione corrisponde esattamente a 200 SMS da poter inviare ad ogni numero in Italia, a illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire con i classici 50 giga di traffico dati, senza limitazioni particolari alla massima velocità effettivamente raggiungibile.

L’attivazione della soluzione di WindTre, come indicato poco sopra, è possibile con molte limitazioni. Ricordiamo però non essere inclusi i cosiddetti semivirtuali, quindi gli operatori telefonici alla pari di LycaMobile, Very Mobile, ho.Mobile o Kena Mobile. La velocità di navigazione corrisponderà al massimo a 600Mbps, raggiungibili esclusivamente con smartphone abilitato e alle perfette condizioni di ricezione del segnale telefonico.