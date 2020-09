Le offerte del volantino Trony fanno davvero sognare di poter spendere poco, ed allo stesso tempo di godere di prodotti dalla qualità estremamente elevata, questo è in poche parole il nettare di una delle campagne promozionali più interessanti degli ultimi mesi.

Gli sconti sono ottimi e dai prezzi bassi, peccato che non siano disponibili per ogni consumatore sul territorio nazionale; a conti fatti, gli utenti possono accedervi solamente recandosi personalmente in un negozio dislocato in Piemonte, Toscana, Trentino o nella cittadina di Affi. Allo stesso modo è importante ricordare che gli stessi prezzi non sono attivi sul sito ufficiale dell’azienda.

Non perdetevi le migliori offerte Amazon e tutti gli incredibili codici sconto gratis distribuiti ogni giorno dal nostro canale Telegram.

Volantino Trony: tutti questi prezzi vi faranno risparmiare

L’attenzione del volantino Trony si è posata direttamente su modelli di smartphone non particolarmente costosi, sebbene sia da segnalare la possibilità di acquisto dei nuovi Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra ai prezzi di listino.

I due modelli che vi possiamo consigliare sono Huawei P30 Lite New Edition affiancato a Oppo Find X2 Lite, la richiesta dell’azienda non supera i 450 euro, e rappresentano entrambi perfettamente la fascia media del mercato della telefonia mobile. Le prestazioni sono ottime, meno il comparto fotografico, ma data la presenza dei servizi Google possono essere utilizzati senza problemi anche dagli utenti che vogliono accedere a tutte le funzionalità del mondo Android.

Il volantino Trony espande le proprie offerte anche verso altri prodotti o categorie merceologiche, non potendole riassumere entro un unico articolo, potete accedere agli sconti aprendo le pagine qui sotto.