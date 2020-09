Euronics riesce a fare a pezzi le offerte di Comet e Esselunga con un volantino assolutamente imperdibile, gli utenti devono assolutamente ricorrere al punto vendita per riuscire a mettere le mani su alcuni dei migliori prodotti in promozione.

Il volantino Euronics discusso nel nostro articolo risulta essere attivo anche sul sito ufficiale, ma in questo caso è necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra spesa o dalla categoria merceologica coinvolta. Il consiglio è quindi di recarsi in negozio il prima possibile, anche a causa del cosiddetto SottoCosto, ovvero il quantitativo limitato di pezzi effettivamente disponibili.

Volantino Euronics: il risparmio è alla portata di tutti

Il risparmio è alla portata di tutti da Euronics, a partire per gli utenti che vogliono acquistare l’ultimo Samsung Galaxy S20+, uno smartphone dalla qualità estremamente elevata. Il listino era altissimo superava quasi i 1000 euro, in seguito alla svalutazione per il tempo di presenza sul mercato, oggi può essere acquistato con un esborso finale di 749 euro.

Le alternative rappresentate dal volantino Euronics sono tutte più economiche, in particolare gli utenti possono pensare di acquistare i vari Oppo A9 2020, Samsung Galaxy A21s, Samsung Galaxy A20s, LG K51s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A72, Huawei P40 Lite 5G o Oppo A5 2020.

Se volete conoscere da vicino il volantino Euronics potete comunque fare affidamento sulle pagine che abbiamo inserito direttamente nel nostro articolo, troverete tutti i prezzi.