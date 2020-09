Huawei ha annunciato due nuovi smartwatch: HUAWEI Watch GT2 Pro e HUAWEI Watch Fit.

HUAWEI Watch GT2 Pro

HUAWEI Watch GT2 Pro presenta un corpo più robusto e resistente, perfetto anche per gli sport più estremi. Ha un telaio in titanio ed un quadrante in zaffiro, per cui è molto più solido del modello precedente e resistente ai graffi.

Questo smartwatch dispone di un nuovo kit di funzionalità smart. A partire dalla funzione Huawei Share OneHop Watch Face, che permette di personalizzare il quadrante dell’orologio con le immagini catturate con lo smartphone. HUAWEI Watch GT2 Pro supporta oltre cento modalità sport, tra cui sport estremi, attività per il tempo libero, sport acquatici, giochi con la palla ed anche lo sci, lo sci di fondo, lo snowboard e il golf.

Di queste attività, il dispositivo riesce a monitorarne le velocità, la distanza, la traiettoria, la pendenza massima, la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e tante altre informazioni, emettendo avvisi vocali per garantire sempre la massima sicurezza. Oltre ciò, HUAWEI Watch GT2 Pro supporta anche dieci allenamenti di corsa pre-installati.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro sarà disponibile in due varianti colori: Night Black per l’edizione Sport e Nebula Grey per la versione classica, al prezzo di 299,90 euro.

HUAWEI Watch Fit

HUAWEI Watch Fit è il primo smartwatch con quadrante rettangolare e bordi arrotondati, nonché il primo smartwatch ad includere un personal trainer animato, che offre dodici allenamenti e quarantaquattro dimostrazioni di postura.

HUAWEI Watch Fit sfoggia un display AMOLED HD da 1,64 pollici con lunette ridotte al minimo, pesa appena 34 grammi ed è disponibile in diverse varianti di colori: Mint Green,Sakura Pink e Graphite Black.

Il dispositivo supporta 96 modalità di allenamento, tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, fitness, danza, giochi con la palla, sport acquatici, sport invernali e sport estremi, monitorando la frequenza e l’intervallo cardiaco, le calorie bruciate, il tempo di esercizio e molti altri dati.

HUAWEI Watch Fit offre, infatti, il monitoraggio della frequenza cardiaca in background, del sonno e della saturazione del livello di ossigeno nel sangue, può individuare variazioni della frequenza cardiaca e identificare sei problemi legati al sonno, tra cui difficoltà ad addormentarsi, sonno leggero, irrequietezza, risveglio anzitempo, troppi sogni e un’irregolarità di orario di lavoro e di riposo. Oltre ciò, il dispositivo offre anche il monitoraggio del livello dello stress e del ciclo mestruale.

HUAWEI Watch Fit è disponibile in Italia a partire da oggi al prezzo di 129,90€ presso il Huawei Experience Store, Huawei Store, Amazon.it e presso i migliori rivenditori di elettronica di consumo.