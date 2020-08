Huawei ha presentato il suo nuovo orologio intelligente ed il suo aspetto è piuttosto differente dagli altri wearable dell’azienda. Si chiama HUAWEI Watch Fit e si pone a metà strada tra l’essere una fitness band ed un più tradizionale smartwatch, presentando una cassa dalla forma rettangolare leggermente allungata.

Se non fosse per la sua forma allungata, l’aspetto di HUAWEI Watch Fit ricorderebbe molto quello di Apple Watch, così come quello di tanti altri smartwatch che si sono ispirati all’orologio di casa Apple.

HUAWEI Watch Fit, caratteristiche e prezzi

Compatibile con dispositivi Android (da 5.0 in poi) e iOS (da 9.0 in poi), HUAWEI Watch Fit è dotato di uno schermo AMOLED da 1,64 pollici con risoluzione di 456 x 280 pixel. Il dispositivo dispone di 4 GB di archiviazione ed è dotato di una batteria che garantisce fino a dieci giorni di autonomia.

Ovviamente, HUAWEI Watch Fit supporta una serie di funzionalità classiche ed è dotato di alcuni sensori che sono ormai diventati un must per questo genere di prodotto. E’ presente un accelerometro, un giroscopio, un cardiofrequenzimetro ottico, un sensore di lumonistà, un modulo Bluetooth 5.0 e GPS integrato.

Il dispositivo è in grado di monitorare ben novantasei tipologie di sport e attività fisiche, è resistente all’acqua fino a cinquanta metri e può dunque monitorare anche attività come il nuoto. Non manca il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress, la stima del livello di ossigenazione del sangue la possibilità di gestire le notifiche dello smartphone direttamente dal proprio polso.

HUAWEI Watch Fit sarà disponibile a partire dal 3 settembre negli Emirati Arabi Uniti, al prezzo di circa 90 euro al cambio. Non sappiamo se – e quando – il dispositivo sarà disponibile anche per il mercato europeo.