Arriva una novità che farà felici tutti i fan di Elsa e Olaf. Infatti, la piattaforma di streaming digitale Disney+ sferra un bel colpo alla concorrenza. È già da tempo disponibile sulla piattaforma Frozen – Il regno di ghiaccio e per questo settembre arriverà anche il secondo capitolo.

A partire dall’11 settembre i più piccoli, ma anche i grandi, potranno godersi Frozen – Il regno di Arendelle direttamente sullo schermo di casa, per un film d’animazione che ha cambiato la storia.

Infatti, la hit Let it go, risalente al primo capitolo della saga, è diventata uno dei brani mondiali più visti di sempre su YouTube. Un record imbattuto, che nessuna delle canzoni del secondo capitolo è riuscito a eguagliare o superare.

Frozen II, un film diventato classico disponibile su Disney+

Siete pronti per uno di quei rewatch obbligati in arrivo dell’Inverno? Ebbene, non potremmo ritenerci che soddisfatti da questo annuncio per un film veramente degno di nota.

La pellicola, sequel di Frozen – Il regno di ghiaccio, è un film del 2013, e 58º classico Disney, è il film d’animazione ad aver incassato di più nella storia del cinema. Un successo senza precedenti per la storia che più ha appassionato in questi ultimi anni grandi e piccini di tutto il mondo.

Il film è stato diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, ed è stato candidato a diversi premi di importanza internazionale. In particolare, ha ricevuto la Candidatura per la migliore canzone a Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez per Into the Unknown per gli Oscar dell’Academy americana, e la doppia candidatura per il miglior film d’animazione e per la miglior canzone originale in un film per Into the Unknown per la sezione dei Golden Globe.

Cosa aspettate a gustarvi questo classico? Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime novità!