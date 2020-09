A partire dal prossimo 4 settembre su Disney+ sarà disponibile alla visione Mulan. Il film in live-action si basa sull’antica leggenda cinese dedicata a Hua Mulan. La nuova versione è a tutti gli effetti un remake che ripropone in chiave moderna il 36º Classico Disney omonimo prodotto nel 1998.

La trama non ha subito grandi cambiamenti rispetto alla versione animata e alla leggenda originale. La Cina è minacciata dall’arrivo degli invasori del Nord e quindi si prepara alla guerra. L’imperatore decide di chiamare alle armi tutti gli uomini della nazione ma Mulan prende di nascosto il posto del padre malato.

La ragazza deve fingersi un uomo per non disonorare la propria famiglia e soprattutto non essere giustiziata. Le sfide per Mulan sono più dure del previsto, ma grazie alla sua determinazione e alla sua forza di volontà riuscirà a diventare un eccellente guerriero e salvare la Cina.

Il nuovo live action dedicato a Mulan è pronto a debuttare su Disney+

Il titolo sarà disponibile su Disney+ a partire dal 4 settembre, ma per poterlo vedere bisognerà rispettare una condizione. Gli utenti interessati a guardare Mulan in anteprima, dovranno attivare l’accesso VIP. Questa opzione ha il costo di 21,99 euro e permette di acquistare il titolo in anteprima e poterlo vedere quante volte si vuole.

Per tutti gli abbonati Disney+, Mulan sarà disponibile senza costi aggiuntivi a partire dal prossimo 4 dicembre. Per poterlo vedere tra i titoli inclusi nell’abbonamento bisognerà aspettare quindi tre mesi.

La scelta di privilegiare una visione in anteprima è dettata dal fatto che inizialmente Mulan avrebbe dovuto debuttare al cinema. Purtroppo, a causa della pandemia globale, Disney ha deciso di modificare i propri piani e proporlo direttamente sulla propria piattaforma streaming.

Di seguito è possibile vedere il trailer del nuovo live-action dedicato a Mulan.