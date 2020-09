Tutto ciò che devi sapere sulla nuova console di prossima generazione di Microsoft, in entrambe le varianti Xbox Series X e Series S.

Prezzo

Come per la PlayStation 5, non sappiamo praticamente nulla del prezzo, è possibile che non solo non sia stato annunciato, ma nemmeno deciso. Altamente probabile che i modelli X e S si distingueranno per la fascia di prezzo in quanto uno più economico dell’altro. Si vocifera che il prezzo potrebbe essere riadattato anche considerata la situazione già economicamente instabile di molte famiglie a causa del Covid-19.

Data di rilascio Xbox Series X

La Serie X arriverà a “novembre”, annuncia Microsoft nel suo ultimo aggiornamento. Secondo alcune voci l’arrivo è previsto per l’inizio del mese.

Come preordinare o acquistare

Xbox Series X non è ancora disponibile per i pre-ordini. Anche se non si sa ancora nulla, è probabile che le procedure saranno le stesse da sempre adottate dall’azienda, così come per Sony per la PS5. Anche se, quest’anno Sony ha deciso di apportare alcuni cambiamenti e rendere la PlayStation 5 disponibile in anteprima per alcuni utenti selezionati tramite il sito web ufficiale.

Design della nuova console Xbox Series X

Sebbene Microsoft abbia parlato pubblicamente di Xbox Series X, sembra che stia progettando anche un’altra console, nota come Xbox Series S e precedentemente chiamata Lockhart. La serie S presumibilmente avrà la stessa relazione con la serie X che Xbox One S ha avuto con Xbox One X. Cioè, sarà più economica, ma non così potente e priva di alcune funzionalità.

Controller e accessori

Microsoft non ha detto molto sugli accessori per la nuova console. Mentre Sony ha rivelato una moltitudine di cose – dalle cuffie 3D alle fotocamere – Microsoft ha rivelato per lo più il controller. Il controller Xbox sarà quasi identico a quello già sul mercato. Le differenze principali sono una migliore ergonomia, una migliore connettività cross-device, un pulsante per condividere i contenuti più facilmente e una latenza ridotta. L’azienda ha confermato che i controller così come altri accessori delle console precedenti, anche di terze parti, saranno compatibili con i nuovi modelli.