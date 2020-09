Continuano ad emergere ulteriori dettagli sulla nuova PlayStation 5 di Sony che arriverà presto sul mercato e sta già conquistando i più appassionati.

Prezzo e data di rilascio PlayStation 5

Non si sa ancora nulla di definitivo sul prezzo della nuova PS5 o sulla data di rilascio ufficiale. Tuttavia, come detto in passato, l’azienda ha più volte ribadito che arriverà durante le festività, quindi dovrebbe arrivare a novembre o dicembre. Tra l’altro, Microsoft ha annunciato che Xbox Series X arriverà a novembre ed è improbabile che Sony dia la precedenza alla concorrenza.

Come preordinare la nuova console

Sony per la prima volta in assoluto ha permesso di preordinare direttamente dal suo sito Web, ancor prima che i dettagli della console fossero ufficiali. Tuttavia, solo alcune persone selezionate possono ricevere l’invito per preordinare la nuova PlayStation 5. Gli utenti verranno scelti in parte sulla base della loro storia con PlayStation e al momento possono registrarsi solo attraverso il sito web statunitense.

Design

Non è conforme a nessuna delle aspettative e ha suscitato reazioni che vanno da quelle molto positive all’esatto opposto. Conosciamo tutto piuttosto bene ormai il design della nuova console, che potete notare anche nell’immagine in alto. L’azienda ha annunciato che quella visibile nel banner non sarà l’unica versione. Oltre alla console standard ci sarà quella digitale priva di drive ottico, quindi più sottile e di conseguenza anche più economica.

Specifiche PlayStation 5

Durante un evento a marzo incentrato principalmente sugli sviluppatori, l’azienda ha fornito una serie di informazioni sulla PS5. Includerà CPU basata su AMD Zen 2 con 8 core a 3,5 GHz, una GPU 10,28 TFLOP e 16 GB di memoria. Inoltre, SSD da 825 GB molto più veloce rispetto alle generazioni precedenti e che consentirà esperienze di gioco completamente nuove. La schermata di caricamento sarà ridotta o quasi del tutto assente.

Controller e accessori per PlayStation 5

All’inizio di quest’anno è stato annunciato che la nuova versione del controller DualSense avrebbe avuto un feedback tattile per vibrazioni più precise e un array di microfoni integrato affinché si possa chattare senza cuffie. Tuttavia, se necessiti di un paio di auricolari ci sarà il Pulse 3D Wireless Headset con audio 3D, incluso nella nuova console.