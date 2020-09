Vodafone: arriva la nuova offerta con tanti giga e low cost

Ogni volta che si parla di nuove offerte, si pensa a come ottenere allo stesso tempo qualità e quantità. Molte persone amano sentirsi al sicuro sotto questi punti di vista e per tale motivazione scelgono Vodafone, vera e propria garanzia nel mondo della telefonia mobile.

Secondo quanto riportato i risultati sono davvero entusiasmanti per il gestore anglosassone che però starebbe subendo l’onta della concorrenza. Tra i principali antagonisti ecco Iliad che sta facendo di tutto pur di portare via utenti al gestore più famoso d’Europa. Ora per questo motivo Vodafone ha preferito lanciare delle nuove offerte, le quali hanno davvero tutte le qualità giuste. Queste sono dirette agli ex utenti, i quali ora potrebbero provare un rientro.

Vodafone sorprende concorrenza e utenti con le sue nuove offerte piene di contenuti

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga