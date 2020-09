Vodafone stupisce ancora: 3 offerte fino a 50GB solo per questi utenti

Uno dei migliori gestori al mondo per quanto concerne la telefonia e soprattutto quella mobile è di sicuro Vodafone. Questo colosso che ultimamente ha visto diversi utenti scappare via, sta riuscendo a mettere solide basi per il futuro visti i grandi progetti in cantiere da qualche tempo.

Come detto poche righe fa, da ormai diversi mesi qualcuno starebbe decidendo sistematicamente di abbandonare Vodafone per provare nuove esperienze telefoniche. Il tutto accade in favore di Iliad, attualmente con 6.3 milioni di utenti attivi grazie alle sue promo low cost. Per questo motivo Vodafone ha scelto di lanciare nuove soluzioni che vadano a convincere parte del pubblico scappato via. Queste permettono di arrivare fino a 50GB in 4G per navigare sul web.

Vodafone: lanciate ufficialmente le promo winback per riportare a casa gli ex utenti

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga