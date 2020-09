In vista del prossimo autunno Vodafone prosegue sulla stessa lunghezza d’onda della strategia commerciale estiva. Per i clienti che decideranno di attivare un nuovo piano per la telefonia mobile nel corso dei prossimi giorni c’è una soluzione molto vantaggiosa.

La vera sorpresa del gestore britannico si chiama Special 70 Giga. Sino al prossimo 14 Settembre, gli abbonati potranno attivare questa tariffa vantaggiosa per quanto concerne soglie di consumo e costi.

Vodafone, l’offerta con 70 Giga è la migliore del mese di settembre

In parte la Special 70 Giga segue l’andamento della promozione Special 50 Giga. I clienti che andranno ad attivare questa particolare iniziativa riceveranno un pacchetto che include chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la presenza di 70 Giga per la connessione internet.

Gli utenti dovranno corrispondere un costo mensile per il rinnovo pari a 9,99 euro. In aggiunta a questo costo, sarà presente solo ed esclusivamente un contributo di attivazione una tantum dal valore di 10 euro. Nel contributo è incluso anche il rilascio della scheda SIM e la conseguente partenza della rete telefonica.

Come già sottolineato, anche la Special 70 Giga si inserisce nel novero delle famose promozioni winback di Vodafone. In base alle condizioni generali del provider britannico, quindi, i clienti che sono interessati a questa tariffa dovranno effettuare la portabilità del numero. Non è possibile effettuare la richiesta di Special 70 Giga attraverso i canali online, ma solo via store ufficiale sul sito ufficiale.

Come per le altre offerte per la portabilità del numero, sino al 14 Settembre potrebbero esserci modifiche su consumi e prezzo di questa ricaricabile su scala regionale.