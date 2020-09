Si è appena concluso l’evento Sony Home Cinema dedicato a tutte quelle tecnologie pensate e realizzate per creare uno spazio per l’intrattenimento di qualità, a casa. La famiglia dei prodotti e dei dispositivi per l’Home Cinema si è allargata ulteriormente ed accoglie oggi tre nuovi proiettori 4K: VPL-VW790ES, VPL-VW590ES e VPL-GTZ380.

Sony Home Cinema, tre nuovi proiettori 4K per l’intrattenimento di lusso

Partiamo proprio da quest’ultimo, il flagship dell’intera line-up nonché il più avanzato proiettore al mondo per home cinema di grandi dimensioni. VPL-GTZ380 offre una luminosità di 10.000 lumen ed il 100% dell’ampia gamma di colori DCI-P3, per una luminosità ed un realismo incredibile anche nelle aree molto illuminate.

La tecnologia SXRD del pannello garantisce neri ricchi e profondi, movimenti nitidi ed una luminosità elevata e stabile, mentre la tecnologia proprietaria X1 Ultimate eleva al massimo la potenza del motore video, offrendo una rapida elaborazione dei dati ed immagini High Dynamic Range autentiche, con colori, contrasti e texture mai visti prima.

Tra le funzionalità offerte, quella di Object-based HDR remaster che analizza ciascun oggetto sullo schermo e regola il contrasto per una migliore riproduzione della profondità e della texture. Quella di Dual database processing, che funziona per mezzo di due potenti database che lavorano insieme per migliorare dinamicamente i pixel in tempo reale ed offrire una nitidezza ottimale. E quella di Digital Contrast Optimiser, che analizza ogni scena e ottimizza in anticipo il contrasto d’immagine.

VPL-VW790ES è un proiettore laser 4K dal design più compatto. Anche in questo caso il dispositivo è dotato di tecnologia X1 for Projector per l’analisi e l’ottimizzazione automatica delle immagini, e di SXRD per il pannello. Grazie alla luminosità fino a 2.000 lumen offerta dalla sorgente di luce laser Z-phosphor, questo proiettore offre immagini intense anche su schermi di grandi dimensioni. Citiamo anche il 4K Motionflow, una tecnologia innovativa che aggiunge fotogrammi per ridurre le sfocature senza però intaccare la luminosità.

VPL-VW590ES è la lampada per risoluzione 4K nativa di massima qualità, dotato di una luminosità di 1.800 lumen e funzioni avanzate. Questo proiettore è dotato di X1 for Projector che ottimizza la proiezione e le tecnologie già citate in precedenza. E’ il modello più economico presentato da Sony.

Questo modello, così come il VPL-VW790ES possono essere pre-ordinati a partire da oggi, mentre il modello top di gamma sarà disponibile a partire da questo inverno. Per tutte le altre informazioni consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale Sony.