Negli ultimi giorni, Iliad ha ufficializzato di aver superato abbondantemente la quota dei sei milioni di schede SIM su scala nazionale Il provider si conferma quindi leader del settore della telefonia mobile nel nostro paese.

Il successo di Iliad è ancora costante grazie alla sua offerta commerciale basata sulla promozione Giga 50. Con il suo conveniente rapporto qualità/prezzo, questa ricaricabile riesce a far chiudere un occhio agli utenti sugli ancora attuali problemi di connessione.

Iliad, gli utenti hanno scoperto la soluzione fai da te per le mancanze di rete internet

A differenza di altri gestori, Iliad ancora non può contare su infrastrutture di proprietà e per questa ragione la copertura integrale del segnale sul territorio italiano non è ancora presente. In estate si sono verificate, specie in luoghi periferici, anomalie per migliaia di abbonati. Tuttavia, rispetto ai mesi precedenti, la situazione è migliorata anche perché gli stessi utenti hanno scoperto un metodo fai da te per ottemperare ai già citati problemi di linea.

Dall’esperienza dei clienti è emerso che in alcune circostanze, in caso di mancanza di rete 4G, è possibile tornare a navigare in internet effettuando semplicemente un passaggio alla connessione 3G attraverso il proprio smartphone. Le reti 3G, infatti, garantiscono allo stato attuale maggiore affidabilità e tenuta.

Tale soluzione ha avvantaggiato molti clienti nel corso delle ultime settimane, anche se a giusta ragione non può essere considerata una soluzione definitiva. Il vero nodo per la risoluzione dei problemi di copertura per Iliad arriverà a breve con l’entrata in azione delle antenne di proprietà.