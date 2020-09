Huawei: novità su HarmonyOS e la lista dei dispositivi per la EMUI 11

Il periodo per Huawei non è dei migliori, visto che diversi utenti hanno dichiarato di non voler più acquistare uno smartphone del colosso cinese a causa di quello che sta accadendo. Ovviamente ci riferiamo al rapporto conflittuale con il governo americano, il quale avrebbe vietato rapporti a Huawei con le aziende americane tra cui anche Google.

Tutto questo, come ben sapete, significa che l’azienda orientale non avrò più l’opportunità di installare i servizi Google sui propri smartphone. L’ultima line up di smartphone infatti non ha visto grandi vendite proprio a causa di questa problematica, la quale ha spinto anche più fedeli ad acquistare altri brand. Per tale motivo si è pensato ad HarmonyOS, sistema operativo proprietario che Huawei sta sviluppando proprio per sopperire a queste mancanze. A far parte di quest’ultimo ci sarà ovviamente App Gallery, Store del colosso cinese che sta crescendo molto ultimamente. Nel frattempo però, visto che non si hanno ancora notizie in merito all’arrivo di questo nuovo sistema operativo, Huawei sta sviluppando la prossima interfaccia.

Huawei: ecco l’arrivo della prossima EMUI 11, la lista degli smartphone che la otterranno

In attesa del suo sistema operativo, Huawei sta sviluppando la sua prossima interfaccia, ovvero la EMUI 11, basata su Android 11. A quanto pare diversi dispositivi potranno ottenerla, tra i quali anche quelli imposta esso di diversi utenti.

EMUI 11