Il volantino Trony attivato fino al 23 settembre cerca di coinvolgere il maggior numero di utenti, riuscendo a scontare tantissimi prodotti al giusto prezzo di vendita, partendo addirittura dalle fasce più alte del mercato della telefonia mobile.

Nelle oltre 19 pagine della campagna promozionale scoviamo anche un forte focus sull’informatica, ed in particolar modo sui notebook. L’attenzione di Trony è quindi rivolta anche agli utenti che a breve ricominceranno la scuola, pronti ad investire il proprio denaro in un upgrade tecnologico.

L’altra cosa da sapere riguarda sicuramente la validità sul territorio, il volantino corrente non è attivo ovunque in Italia, ma solamente presso i negozi dislocati in Lombardia, Toscana, Trentino, Piemonte e Affi.

Volantino Trony: questi sconti sono speciali

Gli smartphone in promozione ricalcano quelli che sono i desideri più reconditi degli utenti, a partire dai nuovissimi top di gamma come Galaxy Note 10 e 10 Ultra, in vendita a prezzi forse ancora proibitivi (a cavallo dei 1000 euro).

Nel caso in cui invece vogliate mettere le mani su modelli sicuramente più alla portata dei “comuni mortali”, ecco arrivare una buonissima dose di sconti e offerte. I modelli coinvolti sono Huawei P30 Lite New Edition a 279 euro, Huawei P Smart 2020 a 179 euro, Huawei Y6p a 139 euro, Oppo Find X2 Lite, Oppo A72, Oppo A52, Motorola G8 Power, Motorola E6 Play, Wiko View 4 Lite e simili.

Tutti i dettagli in merito al volantino Trony discusso direttamente nel nostro articolo li potete trovare elencati nelle pagine sottostanti.