Expert racchiude al solito tantissime offerte tra le migliori del momento, il volantino riassume prezzi bassi e prodotti di altissima qualità tra cui gli utenti potranno effettivamente scegliere, sempre nell’idea di risparmiare il più possibile.

L’accesso alla campagna promozionale risulta essere possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, con il focus diretto anche al sito ufficiale dell’azienda. Solamente in questo caso è da ricordare il costo della spedizione, sempre da aggiungere al prezzo effettivamente mostrato a schermo (anche al superamento di determinate soglie di spesa).

Expert: questo volantino è pazzesco

Il prodotto da non perdere assolutamente di vista è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, uno smartphone che soddisfa pienamente le aspettative dei consumatori in termini di prestazioni e di qualità fotografica, ma che allo stesso tempo garantisce l’accesso alla fascia alta senza spendere cifre folli, corrispondenti a 799 euro.

Le altre due alternative molto interessanti, in termini comunque di smartphone Android, sono rappresentate da Xiaomi Mi 10 Lite, disponibile a 369 euro, con la versione ancora più economica rappresentata dall’ottimo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, oggi disponibile a 279 euro.

Il volantino Expert lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto, al suo interno sono presenti tantissime offerte e prezzi bassi, anche applicati su prodotti di categorie merceologiche differenti, quali sono accessori in generale, o comunque notebook, elettrodomestici e prodotti legati all’informatica. Per ogni dettaglio, aprite le pagine e le visualizzerete in alta definizione.