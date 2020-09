Vodafone: sabato di offerte con tre promo fino a 50GB, ecco per chi

Vodafone sta provando in ogni modo a ritornare ai vecchi fasti, non che le cose adesso vadano male ma di sicuro qualche utente in meno c’è. Il merito è chiaramente della concorrenza, la quale in questo momento è capeggiata da Iliad che non accenna a fermare la sua ascesa.

Il colosso anglosassone nel frattempo però vuole recuperare parte del pubblico scappata via, e per questo a pensato ad una nuova campagna promozionale. Nel frattempo però sono state lanciate anche delle offerte che vanno ad attaccare direttamente i provider principali. Per questo Vodafone sembra essere finalmente in orbita con tanti utenti che non hanno mai sottoscritto una delle sue promo per via dei prezzi. Mai infatti i costi sono stati così bassi come in questa occasione.

Vodafone, ecco tutte le promozioni migliori che arrivano fino a 50 giga in 4G

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga