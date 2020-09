Vivo è protagonista di una nuova notizia che testimonia la sua intenzione di stupire gli utenti e tenere testa ai principali rivali. Dopo aver avuto la possibilità di conoscere un brevetto particolarmente interessante circa l’idea di creare un nuovo smartphone dotato di zoom periscopico, scopriamo un nuovo progetto presentato dalla stessa azienda tramite un breve video. La clip svelata da Vivo mostra uno smartphone capace di cambiare colore ogni qualvolta l’utente lo desideri!

Vivo mostra uno smartphone in vetro elettrocromico capace di cambiare colore!

L’idea dell’azienda cinese Vivo potrebbe introdurre una vera e propria rivoluzione. Grazie all’adozione di pannelli di vetro elettrocromico, l’azienda potrebbe presentare degli smartphone in grado di cambiare colore in base al gusto dell’utente. I dispositivi, quindi, sarebbero “privi” di una colorazione fissa e potrebbero essere personalizzati in qualsiasi momento tramite un semplice click. L’utente potrebbe così acquistare uno smartphone senza essere costretto a scegliere il colore della cover.

Stando a quanto affermato dall’azienda e riportato da GizChina.it, la nuova tecnologia potrebbe divenire funzionale alla segnalazione delle notifiche. Dunque, il dispositivo potrebbe cambiare il suo colore per informare l’utente di aver ricevuto una notifica.

Attualmente Vivo non ha comunicato le sue intenzioni. Non sappiamo, dunque, con certezza quando avremo modo di conoscere uno smartphone del genere ma come sempre le indiscrezioni non mancano. Un leaker ha, infatti, sostenuto che il nuovo smartphone Vivo potrebbe arrivare entro il prossimo anno. Ovviamente l’informazione è da prendere con le pinze poiché potrebbe non corrispondere alla realtà dei fatti. Non ci resta che attendere ulteriori notizie!