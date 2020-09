Cyberpunk 2077 è stato confermato per PS5 e Xbox Series X già da un pò, ma solo ora abbiamo la conferma che non ci sarà un aumento dei prezzi per la prossima generazione sulle console in arrivo. Il dirigente di CD Projekt RED, Michal Nowakowski, ha affermato che il gioco costerà lo stesso prezzo su hardware di vecchia e nuova generazione.

“Quando si tratta di USD, abbiamo lanciato i nostri preordini a 60 USD e ovviamente manterremo quel prezzo per i consumatori”, ha detto Nowakowski. È una buona notizia per il gioco in arrivo, che sarà anche disponibile come aggiornamento gratuito su Xbox Series X tramite Xbox Smart Delivery (e su PS5) se i giocatori acquistano prima la versione current-gen.

Cyberpunk 2077 sarà rilasciato ufficialmente il 19 novembre

Sappiamo che Cyberpunk 2077 è sulla buona strada per il suo rilascio a novembre, anche dopo due sostanziali ritardi dalla data di lancio iniziale di aprile. Ciò coinciderà con le finestre di lancio di PS5 e Xbox Series X, con la versione di nuova generazione del gioco che verrà rilasciata nel momento in cui arriveranno le nuove console.

I prezzi dei giochi di nuova generazione sono stati piuttosto confusi, con vari editori che hanno iniziato a confermare aumenti dei prezzi, mentre altri mantengono la loro posizione con i livelli di prezzo esistenti. 2K Games ha confermato che NBA 2K21 costerà $ 10 aggiuntivi per le versioni di nuova generazione negli Stati Uniti, mentre Ubisoft è andata nella direzione opposta, dicendo che i loro giochi di nuova generazione non costeranno di più.