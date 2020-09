Netflix è diventata la piattaforma preferita degli italiani nel contesto dello streaming on demand in alta ed altissima definizione. Le sue produzioni originali sono di grande spessore e nuovi accordi stanno prevedendo il grande ritorno di serie TV del calibro di Stranger Things, You, The Order, Tredici e molte altre. Eppure grande è la delusione per quella che si conferma essere come la lista delle produzioni cancellate. Sembra essere più lunga id quanto ci si aspetti. Le mancate intese con le case cinematografiche ed i produttori giocano a sfavore dei clienti. Ecco a cosa saremo costretti a rinunciare a partire da questo mese.

Netflix: lista completa delle Serie TV eliminate per sempre

AJ and the Queen 1

Atypical 4

Baby 3

Better Call Saul 6

Call My Agent 4

Chambers 1

Chiamatemi Anna 3

Dare Me – Prova a sfidarmi 1

Dark 3

Daybreak 1

Dear White People 4

Designated Survivor 3

Friends From College 2

GLOW 4

Grace and Frankie 7

I Am Not Okay with This 1

Jessica Jones 2

Le Terrificanti avventure di Sabrina – Parte 4

Lost in Space 3

Lucifer 6

Merry Happy Whatever 1

Messiah 1

Me You Her 5

Nightflyers 1

October Faction 1

Ozark 4

Ray Donovan 7

Santa Clarita Diet 3

She’s Gotta Have It 2

Soundtrack 1

Spinning Out 1

Suburra 3

The Crown 5

The Kominsky Method 3

The OA 2

The Punisher 2

The Ranch 4

The Rain 3

The Society 1

Travelers 3

Tredici 13 Reasons Why 4

Trinkets 2

Turn Up Charlie 1

V – Wars 1

