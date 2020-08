Con la messa in onda di Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra il colosso americano dello streaming on demand, nelle vesti di Netflix, ha catalizzato l’attenzione di milioni di utenti in tutto il mondo. Il piccolo schermo si è animato di fronte alle vicende dei personaggi protagonisti di queste famose serie TV che si preparano ad un trionfale ritorno con i sequel della passate stagioni. Scopriamo insieme le ultime novità.

Su Netflix tornano Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra

Netflix nasce nel 1997 come semplice servizio di noleggio per DVD. Una sorta di antico blockbuster che dal 2008 ha cambiato veramente tutto. Arrivato in Brasile, India, Giappone, Corea del Sud, Paesi Bassi ed Italiai ha letteralmente stravolto il piccolo schermo.

Con l’arrivo delle nuove vicende legate a quelle che sono state ritenute dal pubblico come le migliori serie TV aumenta l’hype e di conseguenza il frenetico zapping tra i contenuti della piattaforma. L’attesa viene ingannata dai nuovi dettagli emersi per le sopra citate produzioni.

Elite riconferma il cast originario per una quarta stagione che nelle intenzioni del regista approderà per tutti soltanto in un momento non ancora meglio precisato del 2021. Il Covid ha influenzato le tempistiche anche per questa famosa serie.

Riverdale ci farà attendere il prossimo anno con un teen drama americano che sta per aggiungere ulteriore suspense dopo i fatti dell’ultimo episodio.

Suburra, di contro, anticipa i tempi annunciando la sua disponibilità entro e non oltre la fine dell’anno. Si tratterà, con profondo rammarico dei fan, della stagione finale con le riprese già in corso da oltre un mese all’interno della città capitolina.

Concludiamo con la cattiva notizia in merito a Black Mirror. Di fatto era stata confermata una nuova stagione che probabilmente non arriverà dopo gli ultimi aggiornamenti. Non ne sappiamo molto e pertanto vi invitiamo a seguirci in vista di ulteriori ragguagli.