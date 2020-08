In rete troviamo parecchie serie TV a popolare Netflix e gli altri servizi digitali per la visione in alta definizione degli stream. Il colosso americano, nato come soluzione per il noleggio di DVD ed evolutosi a virtuoso ed autorevole hub di intrattenimento online, annuncia novità per Stranger Things, You, The Order e Tredici. Sono queste le serie televisive più amate in assoluto. Tra noi ed il “Play” c’è davvero poco tempo con tantissime ed importanti anticipazioni arrivate in queste ore in Italia. Scopriamole tutte.

Netflix informa su Stranger Things, You, The Order e Tredici: ecco le news più attese

Tredici è un thriller psicologico seguito da milioni di fan. Argomenta 13 videocassette il cui tema principale è rappresentato dal suicidio di Hannah Baker, trattato minuziosamente all’interno delle tre stagioni disponibili sul canale. Condivide la stessa filosofia tecnica anche You che narra le vicende dell’amore ossessivo di Joe il libraio per la sua cliente. Anche in questo caso le stagioni sono tre con l’ultima che non tarderà ad arrivare sui piccoli schermi.

The Order cambia la centralità dell’argomento trattato spingendosi al confine di un thriller paranormale che ha come protagonista principale un giovane ragazzo unitosi all’Ordine Ermetico della Rosa Blu, una società segreta specializzata nella magia che fa ritorno in una inedita terza stagione.

Stranger Things non avrebbe neanche bisogno di presentazione. Questa serie TV formalmente riconosciuta da milioni di persone narra la storia di un gruppo di adolescenti alle prese con un mondo misterioso chiamato “Il Sottosopra“, dove mostri spaventosi sono i protagonisti di un modo parallelo cupo ed angusto. La produzione è attualmente in pausa dopo l’accusa di plagio che ha limitato le informazioni essenziali sulle tempistiche ed il proseguo delle riprese.