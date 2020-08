L’autorità di Netflix nel comparto dei servizi in streaming è innegabile dopo il manifestato entusiasmo mediatico per le produzioni Lucifer, Vis a Vis e The Witcher. La storica piattaforma assume un ruolo centrale nel processo di intrattenimento. Nata come società di noleggio DVD si è negli anni evoluta fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento nel comparto multimedia. In Italia l’hype è in aumento per l’arrivo delle prossime novità delle Serie TV. Scopriamole in anteprima.

Lucifer, Vis a Vis, The Witcher in arrivo su Netflix, mano ai telecomandi

Lucifer è una serie TV americana di innato successo. Nota per le sue tempestose vicende che hanno lasciato tutti con il fiato sospeso si prepara ad un trionfale ritorno. La pressione dei fan per il proseguo degli eventi ha spinto i creatori ad un seguito che non tarderà ad arrivare con nuovi effetti speciali ed una story-line che lascerà tutti con il fiato sospeso. La data di pubblicazione non è stata ancora annunciata ma le riprese sono in corso.

Altrettanto celebre è Vis a Vis, per la quale si è dettato coming-out con l’ultima stagione trasmessa. Non ci sarà un seguito degli eventi per la protagonista Alba Flores resasi celebre all’interno dei set de “La Casa di Carta”. Nonostante questo si può beneficiare dello spin-off “El Oasis” che vede come parti principali Zulema e Macarena.

Chiudiamo con The Witcher che ha da poco pubblicato la sua prima stagione. Non ci sono notizie per il seguito degli eventi a meno di un prequel che consiste in una mini-serie denominata “Blood Origin“. Secondo alcune indiscrezioni, l’ambientazione collocherà le scene in un mondo popolato dagli elfi esistito 1200 anni prima del mondo The Witcher.