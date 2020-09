Uno Speciale Multimediale davvero strepitoso è stato inserito da Esselunga direttamente nella propria campagna promozionale, gli utenti riescono ad accedere a tantissimi prezzi bassi, con piccole chicche e sorprese da non perdere assolutamente di vista.

La natura del volantino è di SottoCosto, tuttavia le singole offerte che vi racconteremo, tranne che per l’Apple iPhone SE 2020, non rientrano nelle limitazioni previste in termini di scorte, di conseguenza potrete prendervi tutto il tempo necessario prima di completare l’acquisto. Allo stesso modo è importante ricordare che l’accesso alla campagna è possibile solamente nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale o altrove.

Volantino Esselunga: tantissime sorprese per gli utenti

Le sorprese per gli utenti sono pressoché infinite, lo smartphone da consigliare subito è sicuramente il Samsung Galaxy S20, nella versione da 128GB, a soli 589 euro, un prezzo bassissimo se considerata la qualità del modello in questione. In alternativa potete puntare verso l’ottimo Apple iPhone 11 con 64GB di memoria interna, acquistabile con un esborso finale corrispondente a 679 euro.

Questi sono i prodotti maggiormente rappresentativi, per il resto si trovano anche altri modelli da non perdere di vista, come Huawei P30 Lite New Edition a 239 euro, Samsung Galaxy A51 a 259 euro, Samsung A30s a 189 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 179 euro, Xiaomi Redmi 8 a 139 euro, Samsung Galaxy A20e a 128 euro, Brondi 850 a 59 euro o Xiaomi Redmi 9A a 98 euro.

Tutti i prodotti indicati, lo ricordiamo, sono fruibili solo con presentazione della carta Esselunga Fidaty.