Unieuro ha in serbo per gli utenti italiani una campagna promozionale assolutamente degna di nota, il giustissimo mix di offerte e di prezzi bassi che aiuterà a risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto effettuato.

Ricordandone la disponibilità sia online che nei punti vendita, al centro del volantino troviamo sicuramente il cosiddetto rimborso per rottamazione. L’utente che acquisterà un nuovo notebook, il cui valore supera i 449 euro (senza limitazioni sulla marca o il modello), dovrà consegnare a Unieuro un vecchio modello, per ricevere in cambio un rimborso massimo del valore di 300 euro. Ci teniamo a sottolineare che il rimborso indicato non sarà uguale per tutti, ma dipenderà direttamente dalla spesa sostenuta dal consumatore.

Volantino Unieuro: questo rimborso fa sognare gli utenti

I prodotti in promozione da Unieuro sono davvero tanti, all’interno della campagna promozionale possiamo annoverare un elevato quantitativo di sconti, applicati su svariate categorie merceologiche.

L’occhio come al solito cade subito sul mondo degli smartphone, qui non troviamo i top di gamma, ma un’attenzione quasi maniacale verso la fascia media del mercato, di conseguenza l’utente potrà acquistare Xiaomi Redmi Note 9 Pro, LG K50s, Samsung Galaxy A31, Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi Note 8T, Wiko Y81, Motorola One Fusion+, Oppo A52, Motorola One Macro o similari, tutti ad un prezzo relativamente inferiore rispetto al listino originario.

Le possibilità tra cui scegliere sono davvero molte, proprio per questo motivo raccomandiamo caldamente la visione delle pagine che trovate sul sito ufficiale.