Android: queste 10 app gratuite solo per oggi, il Play Store impazzisce

Ogni giorno ci sono tante offerte in giro per il panorama web, ma soprattutto per quanto riguarda i vari Store di competenza dei sistemi operativi. Android è uno dei sistemi più utilizzati in giro per il mondo, e a parlare sono proprio i numeri che ormai vanno in autonomia.

Sembrano infatti non fermarsi i nuovi utenti che ogni giorno diventano clienti del sistema operativo contraddistinto dal robottino verde. Google è riuscito a fare un ottimo lavoro su Android, ottimizzando tutte le problematiche che gli utenti negli anni hanno segnalato. Ora la stabilità è uno dei punti di forza, proprio come il Play Store che include tutti i contenuti possibili ed immaginabili al suo interno. Qui ci sono giochi e applicazioni di diverso genere ma soprattutto sia gratis che a pagamento. Ogni giorno poi ci sono le offerte migliori che potete trovare in giro, le quali vedono diversi contenuti finire gratis per qualche giorno.

Se volete anche le migliori offerte del mondo Amazon ogni giorno, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi potete scaricare questi contenuti a pagamento totalmente gratis

La lista qui sotto evidenzia diversi titoli del mondo Android che solo per questa giornata saranno gratis. Ovviamente da domani ricominceranno a tornare a pagamento, per cui conviene affrettarvi.