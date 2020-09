Durante gli scorsi mesi Vodafone ha ufficializzato una rimodulazione di prezzi relativi ai profili tariffari di tutti gli utenti che hanno una scheda SIM attiva senza però una ricaricabile mensile. La modifica contrattuale del gestore inglese segue in ordine di tempo un simile provvedimento già messo in atto da TIM e da altri operatori della scena nazionale.

Vodafone prevede ora un costo mensile per tutti questi abbonati di 5 euro. Anche chi non ha una regolare ricaricabile, quindi, dovrà ora pagare un costo mensile per la gestione del piano tariffario. Come ovvio, tale rimodulazione ha l’obiettivo di indirizzare tutti gli utenti alla scena di un’offerta mensile.

Vodafone, le modifiche contrattuali alle SIM sono valide anche per gli ex clienti

La rimodulazione di Vodafone impatta su tutti gli attuali clienti, ma anche sui sedicenti vecchi abbonati di Vodafone. Proprio costoro hanno scoperto da poco la presenza di questo cambio di tariffa. Chi è ancora in possesso di una SIM Vodafone attiva sarà chiamato al pagamento mensile di 5 euro anche se non utilizza più il suo profilo telefonico.

Con le nuove norme del provider, quindi, gli utenti devono fare particolarmente attenzione. Laddove vi è l’intenzione di non essere più utenti di Vodafone, infatti, i clienti devono provvedere con la disattivazione della rete onde evitare costi aggiuntivi. Da alcune settimane, per una questione di trasparenza, Vodafone ha messo a disposizione un servizio ad hoc per gli abbonati. Per disattivare la linea, è possibile mettersi in contatto con un operatore del call center al numero 190.