Vodafone Special a prezzo minimo: fino a 50GB con soli 6 euro

Vodafone è uno di quei gestori che fin dal primo momento hanno cominciato a dare una svolta per quanto riguarda la telefonia mobile in Italia. In realtà questo provider non solo nel bel paese sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per dominare, dal momento che anche nel resto d’Europa riesce a far vedere le sue qualità. Non a caso la rete 4G di Vodafone risulta la più estesa di tutto il continente, con tantissimi utenti che non potrebbero farne a meno.

Da qualche tempo però proprio Vodafone starebbero avvisando qualche piccolo problema, dato che è una grande azienda come Iliad sarebbe riuscita a rubargli tanti utenti. Proprio per questo ora il colosso anglosassone sto cercando di mettere sul tavolo le migliori carte per recuperare parte del suo pubblico perduto.

Vodafone: le migliori offerte Special arrivano a prezzo di saldo come mai prima d’ora, ecco i dettagli

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB