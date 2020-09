Una nuova promozione cash è approdata negli store di Vodafone in tutta Italia. Con l’inizio di settembre, l’operatore rosso ha deciso di donare ai suoi clienti la possibilità di togliersi qualche sfizio senza dover spendere eccessivamente troppo e dover rateizzare l’intera operazione; sono tablet, smartphone e accessori vari, infatti, i protagonisti di questa entrante promo, la quale perdurerà per tutto il mese di settembre terminando, per l’appunto, il 30.

Vodafone Back Together: interessanti sconti arrivano negli store

Disponibili presso i rivenditori ufficiali che hanno aderito, gli sconti appartenenti all’iniziativa Back Together sono vari; suddividendo le categorie in tablet e smartphone possiamo vedere che per la prima, i prodotti più in vista sono:

Samsung Galaxy Tab A al prezzo di 239,99 euro (anziché 279,99€di listino);

al prezzo di (anziché 279,99€di listino); Apple iPad 10.22 al prezzo di 499,99 euro (anziché di 529,99€ di listino).

Per la categoria smartphone Vodafone propone:

Xiaomi Mi 10 Lite 5G al prezzo di 299,99 euro (anziché 399,99 euro di listino);

al prezzo di (anziché 399,99 euro di listino); Apple iPhone 11 128GB al prezzo di 719,99 euro (anziché 899,99 euro di listino);

al prezzo di (anziché 899,99 euro di listino); Huawei P40 Lite 5G al costo di 299,99 euro (anziché 399,99 euro di listino);

al costo di (anziché 399,99 euro di listino); Oppo Find X2 Lite al costo di 349,99 euro (anziché 349,99 euro di listino);

al costo di (anziché 349,99 euro di listino); Motorola Moto G 5G Plus al prezzo di 299,99 euro (anziché 399,99 euro di listino);

al prezzo di (anziché 399,99 euro di listino); Samsung Galaxy S20 5G al prezzo di 649,99 euro (anziché 1029,99 euro di listino);

al prezzo di (anziché 1029,99 euro di listino); TCL 10 5G al prezzo di 299,99 euro (anziché 399,99 euro di listino);

Disponibili, infine, anche una serie di accessori i quali contano: