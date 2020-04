Xiaomi ha presentato l’ultimo arrivo della serie Mi Note 10. Si tratta della variante Lite, con un comparto hardware più limitato rispetto agli altri smartphone della serie, ma comunque in grado di offrire prestazioni altissime, soprattutto in ambito fotografico. Il tutto, ad un prezzo molto più accessibile.

Xiaomi Mi 10 Lite è dotato di uno schermo AMOLED 3D curvo da 6,47 pollici, per un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente. E’ alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 730G che garantisce un’esperienza utente ultra-fluida e veloce, accompagnato da 6 GB o 8 GB di RAM e, a seconda del modello, fino a 128 GB di spazio di archiviazione interna.

Lo smartphone è dotato di quad-camera posteriore con sensore principale Sony IMX686 da 64 MP, obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP, obiettivo macro da 2 MP e un sensore di profondità da 5 MP. La camera frontale per selfie, invece, è da 16 MP. In entrambi i casi, la fotocamera è potenziata da funzionalità AI, per scatti ottimizzati e risultati eccellenti in ogni condizione.

Xiaomi Mi Note 10 Lite sarà disponibile in Italia a partire da metà Maggio nelle colorazioni Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple al prezzo di 369,90 euro nella variante da 6 GB + 64 GB. La variante da 6 GB + 128 GB sarà disponibile esclusivamente con Vodafone al prezzo di 399,90 euro con un piano tariffario dedicato che verrà comunicato nei prossimi giorni.

Prima di lasciarvi alla scheda tecnica, ne approfittiamo per ricordarvi che Xiaomi ha anche presentato il nuovo Mi Smart Standing Fan 1C, ventilatore smart con modalità sleep e standard, e tre tipi di impostazioni della velocità del flusso d’aria. Mi Smart Standing Fan 1C arriverà sul mercato italiano nel mese di luglio. Prezzo e canali di vendita saranno comunicati prossimamente.

Scheda tecnica Xiaomi Mi 10 Lite

Display & Design

• 6.47” 3D Curved AMOLED Dot Drop display

– 1080 x 2340FHD+, 19.5:9

– Color gamut: NTSC DCI-P3 (typ)

– Contrast ratio: 400,000:1 (typ)

– Brightness: 430nit (typ), 600(HBM)

– Reading mode 2.0

– HDR10

– TÜV Rheinland low blue light certification

• Dimensions: 157.8 x 74.2 x 9.67mm

• Available colors: Glacier White, Midnight Black & Nebula Purple

• Weight: 204g

• Corning® Gorilla® Glass 5 front and back

• P2i splash-proof nano coating

Camera

64MP + 8MP + 5MP + 2MP quad rear camera

• 64MP wide-angle main camera

– 1/1.73’’, 0.8μm, 4-in-1 Super Pixel, 6P lens, f/1.89, AF

• 8MP ultra wide-angle camera

– 1/4”, 1.12μm, 5P lens, f/2.2, FOV 120°

• 5MP depth sensor

– 1/5”, 1.12μm, f/2.4

• 2MP macro camera

– 1/5”, 1.75μm, f/2.4, AF

• AI document scanner*, AI beautify, AI studio lightning

Face recognition, AI scene detection, 4K video shooting

Vlog mode, 2.39:1 cinematic frames for portraits

• 16MP AI selfie camera

– 1/3.06”, 1.0μm, f/2.48

• Face recognition, AI beautify, AI studio lightning

AI scene detection

Performance

• Qualcomm® Snapdragon™ 730G

– Kryo™ 470, Octa-core CPU, up to 2.2 GHz

– Adreno™ 618 GPU

– 8 nm process technology

– Snapdragon X15 LTE Modem

– 6GB + 64GB, 6GB + 128GB, 8GB+128GB

• LPDDR4X RAM and UFS 2.1 storage

Operating System

• MIUI 11 based on Android 10

Battery & charging

• 5,260mAh (typ) battery

• Support 30W wired fast charging

• In-box charger: 30W

Connectivity

• Dual 4G standby**

• Bands:

– GSM: 2/3/5/8

– WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19

– FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28

– TDD-LTE: 38/40/41(2535-2655MHz)

• Bluetooth 5.0

• Multifunctional NFC

• IR blaster

• USB Type-C

• 3.5mm headphone jack

Security

• In-screen fingerprint sensor

• AI face unlock