In maniera del tutto inaspettata Apple, a causa di un grave errore di valutazione, ha approvato su macOS un malware molto pericoloso in ben due occasioni. Quest’ultimo, quindi, è riuscito ad eludere i controlli serrati di Cupertino annidandosi all’interno di un aggiornamento per Adobe Flash Player.

L’allarme, quindi, è stato sollevato dal ricercatore di sicurezza Patrick Wardle in seguito ad una segnalazione effettuata dall’utente Peter Dantini. Il ricercatore ha quindi spiegato che l’errore di Apple è stato quello di approvare un’app contenete una porzione di codice legata al malware Shlayer, un trojan molto pericoloso la cui peculiarità è proprio quello di diffondersi attraverso applicazioni fasulle. Shlayer, in realtà, risulta essere conosciuto ormai da tempo poiché rappresenta una delle più comuni minacce per gli utenti Mac. La stessa Kasperky, diversi mesi fa, identifico il codice malevolo segnalandolo attraverso un comunicato ufficiale.

Apple: per la prima volta un malware passa i controlli di sicurezza

Sembra quasi una barzelletta se si considera il fatto che i prodotti Apple sono fortemente elogiati per la loro difesa inespugnabile da virus, malware e qualunque altra minaccia proveniente dall’esterno. Il caso, di fatto, ha generato milioni di commenti negativi verso l’azienda leader di Cupertino.

Apple, dopo aver risolto prontamente il problema, ha commentato la vicenda attraverso un suo portavoce:

“Il software dannoso cambia costantemente, e il sistema di autenticazione notarization di Apple ci aiuta a tenere il malware lontano dal Mac. Dopo essere venuti a conoscenza di questo malware abbiamo revocato la variante identificata, disabilitato l’account sviluppatore e revocato i certificati associati. Ringraziamo i ricercatori per la loro assistenza nel mantenere al sicuro i nostri utenti”