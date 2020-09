LG ha annunciato i primi TV OLED 8K al mondo dotati di GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 30, presentate dall’azienda appena qualche giorno fa ed in commercio a partire dal prossimo 17 settembre. Si tratta di schede video potentissime basate sull’architettura RTX di seconda generazione, ed LG è la prima azienda al mondo ad integrarle nei propri televisori 8K, offrendo così un’esperienza di gioco visivamente spettacolare.

LG presenta i primi TV OLED 8K con NVIDIA GeForce RTX Serie 30

I nuovi TV OLED 8K di LG riusciranno a sorprendere tanto i giocatori quanto i creator e gli streamer. Non solo offrendo una qualità dell’immagine senza precedenti, ma anche offrendo una serie di tecnologie e funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale che riusciranno così ad aiutare l’utente in vario modo. L’intelligenza Artificiale può intervenire per per aumentare i frame rate e massimizzare le impostazioni di ray-tracing, o ancora per creare delle live streaming o altri contenuti con la migliore qualità di encoding ed immagini.

I TV OLED di LG sono capaci di riprodurre contenuti 8K a 60 FPS ed offrire una velocità di trasferimento fino a 48Gbps, mentre il supporto Dolby Atmos e la tecnologia AI Acoustic Tuning basata su avanzati algoritmi di deep-learning, ottimizzano l’audio e contribuiscono alla costruzione di un’esperienza di gioco totalmente immersiva ed avvolgente.

E’ inoltre supportato il BT Surround che permette di collegare contemporaneamente due casse Bluetooth LG e creare un suono surround virtuale a quattro canali. Infine, grazie all’integrazione della piattaforma LG ThinQ, sarà possibile interagire con il televisore attraverso comandi vocali, senza l’utilizzo del telecomando.

Siamo orgogliosi di introdurre il supporto alle GPU GeForce RTX Serie 30 sui nuovi TV OLED 8K. I gamer rimarranno a bocca aperta davanti alle performance di questi TV mentre giocano ai più recenti titoli 8K per PC, con il ray-tracing più realistico e le innovative funzioni AI offerte dalla GPU GeForce RTX 3090, ha dichiarato Matt Wuebbling, vice-presidente del global GeForce marketing di NVIDIA.