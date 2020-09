Nella giornata di ieri, 1 settembre, c’è stato l’evento di presentazione delle nuovissime schede grafiche di seconda generazione di Nvidia. Dopo mesi di attesa, leak, ipotesi di prezzo finalmente abbiamo tutte le informazioni necessarie per valutare l’acquisto o l’upgrade del nostro pc. Le novità sono moltissime e le schede presentate per il momento appartengono alla fascia alta, con un prezzo a partire dai 499$. Vediamo insieme le specifiche dei modelli presentati e le novità introdotto con questa nuova generazione.

Novità e prezzi di Nvidia RTX di seconda generazione

Così come sottolineato dal Ceo di Nvidia, Jen-Hsun Huang, il salto generazionale tra la precedente tecnologia Turing, alla nuovissima Ampere, è uno dei più importanti di sempre. L’introduzione di nuove tecnologie in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale permettono di utilizzare le schede grafiche alla loro massima potenzialità, per la gioia degli appassionati e dei gamer più sfegatati.

Le nuove schede godranno del supporto al Ray Tracing di seconda generazione, Tensor Core di terza generazione, supporto all’interfaccia PCI Express 4.0 e saranno fornite di uscite video HDMI 2.1 e Display Port 1.4a. Inoltre, è stato introdotto anche il DLSS 2.0, in grado di migliorare la qualità dell’immagine con RTX attivo, senza una perdita consistente di FPS come in precedenza.

Ma vediamo qui di seguito le schede video presentate.

RTX 3090, la nuova Titan dalle prestazioni senza precedenti

Si tratta del nuovo standard qualitativo e prestazionale da battere. La nuova RTX 3090 rappresenta il top di gamma di Nvidia ed è stata realizzata principalmente per chi con il computer ci lavora, per la ricerca medica e il broadcasting. La scheda sarà equipaggiata con 10.496 CUDA core, accompagnato da ben 24GB di GDDR6X collegati su un bus a 384 bit, con una larghezza di banda teorica massima di 936GB/s. Il boost clock è pari a 1,70GHz, il che si traduce in 35,7 TFLOP di potenza. Numeri impressionanti che superano di gran lunga le prestazioni della vecchia serie Titan, realizzata in quantità limitate e su prenotazione. Difficilmente Amd riuscirà a competere con questo mostro di potenza. La scheda sarà disponibile a partire dal 24 settembre a 1.499$ (1.549€ in Italia) ed è possibile sfruttarla per giocare in 8K a 60fps con rtx attivo, sfruttando la tecnologia DLSS 2.0.

RTX 3080, prezzo contenuto per la top di gamma dedicata al gaming

La nuova RTX 3080 è dedicata agli appassionati del gaming, a coloro i quali desiderano avere il massimo della potenza disponibile senza scendere ad alcun compromesso. La RTX 3080 avrà il doppio delle prestazioni della vecchia 2080ti, a quasi la metà del prezzo. Un’offerta decisamente interessante, che permette con un budget ridotto di disporre di una potenza illimitata. La scheda offrirà 8.704 CUDA core e 10GB di memoria GDDR6X con bus a 320 bit, per una larghezza di banda teorica massima di 760GB/s. Sul lato Ray Tracing ci sono 30 shader TFLOPS, 58 RT TFlops e 238 Tensor TFLOPS. La scheda sarà acquistabile a partire dal 17 settembre a 699$ (719€ in Italia).

RTX 3070, la gpu di fascia media più diffusa sul mercato

Le serie di Nvidia **70 sono state da sempre le più acquistate e diffuse sul mercato. La maggior parte degli utenti si accontenta di prestazioni top ad un prezzo contenuto. D’altronde i giocatori 4k non sono ancora così diffusi, e la maggior parte degli utenti gioca ancora in FHD. La scheda offrirà 5.888 CUDA core e 8GB di memoria GDDR6 con bus a 256 bit, per una larghezza di banda teorica massima di 512GB/s. Sul lato Ray Tracing troviamo 20 Shader TFLOPS, 40 RT-TFLOPS e 163 Tensor-TFLOPS. La RTX 3070 sarà disponibile al prezzo di 499$ (519€ in Italia) a partire da ottobre, ancora non è stato specificato il giorno di uscita.

Il design a ventola alternata sarà disponibile solo per le versioni Founders Edition di fascia alta (3080 e 3090), mentre la RTX 3070 disporrà di un dissipatore standard a doppia ventola. Non vediamo l’ora che queste schede comincino a diffondersi sul mercato per verificare i primi benchmark reali. E voi cosa ne pensate di questa nuova generazione? Fatecelo sapere nei commenti!