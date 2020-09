Comet è a dir poco strepitosa, nel nuovo volantino lanciato in questi giorni gli utenti possono trovare tante offerte e prezzi relativamente bassi, tramite i quali accedere a prodotti di fascia elevata, senza comunque essere costretti a spendere cifre folli.

Il volantino attuale è disponibile anche sul sito ufficiale dell’azienda, ognuno di noi vi può accedere senza problemi o difficoltà di sorta, l’unica cosa da sapere riguarda il prezzo della spedizione presso il domicilio. Sarà necessario aggiungere una piccola cifra per ogni ordine inferiore ai 49 euro, in caso contrario è previsto uno sconto completo del 100%.

Volantino Comet: la soluzione migliore del momento

Il Samsung Galaxy S20 appare essere nuovamente al centro delle offerte e dei prezzi bassi lanciati dai rivenditori di elettronica, anche da Comet gli utenti potranno acquistarlo con una spesa finale di soli 649 euro, naturalmente per la versione sbrandizzata.

Le alternative più economico ci sono e sono allo stesso tempo molto interessanti, troviamo ad esempio Samsung Galaxy Note 10 Lite, Huawei P Smart S, Xiaomi Redmi Note 8T, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi Note 8 Pro o Oppo A9 2020.

Nel caso in cui siate pronti a sostenere una spesa particolarmente elevata, sottolineiamo la presenza del solito Tasso Zero, sarà possibile richiederlo previa presentazione delle buste paga degli ultimi mesi, e permetterà di pagare in comode rate senza interessi. Per maggiori informazioni in merito al corrente volantino Comet, raccomandiamo la visione delle pagine che potete trovare inserite direttamente nel nostro articolo.