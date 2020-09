Lenovo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad una serie di ‘schermate blu della morte’ (BSoD) e altri errori critici. Questi problemi sarebbero causati dall’aggiornamento KB4566782 per Windows 10 di maggio 2020. Lenovo elenca i possibili errori che gli utenti potrebbero riscontrare dopo l’installazione dell’aggiornamento cumulativo di Windows 10 per agosto.

Nell’elenco troviamo:

Blue Screen of Death (BSoD) all’avvio di Lenovo Vantage

Blue Screen of Death (BSoD) durante l’esecuzione di Windows Defender Scan

Errori in Gestione dispositivi relativi a Intel Management Engine

Errori in Gestione dispositivi relativi alla telecamera IR

Windows 10, ecco una soluzione per gli utenti Lenovo

Gran parte di questi problemi erano già stati identificati come, ad esempio, l’app Lenovo Vantage diventata problematica dopo l’installazione dell’aggiornamento di Windows. I modelli interessati includono i portatili ThinkPad del 2019 e del 2020, secondo Lenovo. La buona notizia è che esiste una soluzione relativamente semplice per questo problema: disabilitare l’impostazione Sicurezza biometrica di Windows avanzata.

Per fare ciò, avvia le impostazioni del BIOS e vai alla sezione Sicurezza, quindi fai clic sul menu Virtualizzazione, dove troverai l’impostazione Sicurezza biometrica di Windows avanzata, quindi disattivalo. Come abbiamo visto in precedenza, questi problemi non sono limitati alle macchine Lenovo e, secondo quanto riferito, altri PC sono stati seriamente colpiti dalle patch di Microsoft di agosto per l’aggiornamento di maggio 2020.

Purtroppo, non esiste una risoluzione al problema, anche se un trucco da provare è disabilitare la tecnologia di virtualizzazione Intel. In caso contrario, l’unica alternativa è quella di rimuovere l’aggiornamento in questione. Sono stati segnalati alcuni problemi piuttosto fastidiosi in relazione a KB4566782, incluso il grave rallentamento del PC su cui è installato.