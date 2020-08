Una nuova lineup completamente rinnovata esteticamente, ma in grado di offrire prestazioni veramente superiori alla media, questi sono i nuovi Lenovo Yoga e Lenovo Legion ufficializzati quest’oggi dal brand, nell’intenzione di soddisfare il più possibile le richieste dei consumatori.

I prodotti, in arrivo nei prossimi mesi, sono pensati per soddisfare le esigenze di coloro che si ritrovano quotidianamente immersi nei ritmi frenetici della vita moderna, sono progettati con un design elegante, con schermi eccezionali, processori all’avanguardia, e naturalmente Windows 10. Conosciamoli da vicino.

Lenovo Yoga Slim 9i e Yoga 9i

Una nuova classe di laptop slim, composta prima di tutto dal classico notebook Yoga Slim 9i, con l’aggiunta però del convertibile 2-in-1, lo Yoga 9i con display da 14 pollici (e cover opzionale in vera pelle).

Entrambi sono progettati per la massima portabilità ed un’estetica molto ricercata, integrano processore Intel Core di nuova generazione, con grafiche basate sull’architettura Intel. Lo Yoga 9i sarà disponibile anche in versione da 15 pollici, con SoC Intel Core i9 HK-Series e scheda grafica NVIDIA GTX 1650 Ti. Sono disponibili tagli di memoria fino a 16GB di DDR4 e 2TB di storage SSD PCIe, con due porte Thunderbolt 3, per l’alimentazione e trasferimenti rapidi di dati.

Lo Slim 9i da 14 pollici è uno dei dispositivi più sottili e leggeri prodotti da Lenovo, presenta uno spessore di 13,9 millimetri con peso di 1,26Kg. Il display è un IPS touchscreen 4K VESA HDR 400, con spettro di colori DCI-P3 fino al 90% e 500 nit di luminosità (ottimizzato con Dolby Vision). Presenta doppi diffusori frontali (la soundbar rotante è esclusiva di 9i).

Entrambi i modelli di Yoga 9i sono dotati di Windows Ink con active pen che si adatta alla mano e si ricarica rapidamente all’interno del PC. Infine, i modelli da 14 pollici rivestiti in pelle, integrano anche un appoggio in vetro per i polsi su tutta la lunghezza del dispositivo, con Smart Sensor Touchpad che addirittura vibra quando viene toccato (non manca il riconoscimento delle impronte).

Per proteggere la privacy, su Yoga 9i troviamo l’otturatore TrueBlock per il blocco della webcam, nonché Amazon Alexa (sarà possibile utilizzarlo anche con device bloccato). La batteria, da 52Wh, garantirà un utilizzo fino a 20 ore continuative.

Il Lenovo Yoga Slim 9i sarà disponibile entro fine 2020 a partire da 1999 euro, mentre il Lenovo 9i a partire da 1599 euro, sempre entro fine 2020.

Lenovo Legion Slim 8i

Un PC appositamente pensato per i gamer più accaniti, ricco di caratteristiche tecniche da urlo, ecco nel dettaglio la scheda tecnica.

Display da 15 pollici IPS HDR 400 4k, adobe RGB al 100%, refresh rate di 60Hz e 600 nit di luminosità (supporto Dolby Vision). Anche disponibile display a 144Hz.

Processore Intel Core i9 HK-Series fino alla decima generazione.

Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 con Max-Q Design (supporto tecnologia DLSS 2.0 avanzata).

17,9 millimetri di spessore e peso di 1,86Kg.

Batteria da 71 Wh (massimo di 7,75 ore di durata).

da 71 Wh (massimo di 7,75 ore di durata). 2TB SSD M.2 NVMe PCIe.

Fino a 32G di RAM DDR4 a 3200Mhz.

Tastiera Truestrike.

WiFi 6, due porte Thunderbolt e Bluetooth 5.

Il prezzo non è ancora stato comunicato, seguiranno aggiornamenti.