Postepay: truffe e phishing colpiscono gli utenti, ecco come evitarli

Una Postepay risulta estremamente sicura e soprattutto non incline alle truffe, o almeno fin quando non sono gli stessi utenti a farsi ingannare. Infatti la prepagata che in tanti utilizzano in giro per il paese e anche all’estero è spesso oggetto di critiche ma ingiustamente.

Le persone riferiscono di trovare dei messaggi fasulli che non sono altro che tentativi di phishing. In questo modo soprattutto i più ingenui vengono ingannati e in seguito truffati. Proprio per questo ci sono alcune linee guida da seguire.

Postepay: arrivano le linee guida contro le truffe da parte di Poste Italiane