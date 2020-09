Postepay: truffa nella posta in arrivo, così accedono al vostro conto

Utilizzare una Postepay non è di certo meno sicuro rispetto all’utilizzo di una qualsiasi altra carta di credito o prepagata. La forza di Poste Italiane sta proprio nella protezione dei suoi utenti i quali possono starne sicuri: non ci sono falle e opportunità per i truffatori di entrare sui conti.

Il tutto può avvenire solo se siete voi a dare l’autorizzazione e in molti casi sembra stia avvenendo. Il tutto succede quando vengono messi in circolo alcuni messaggi che non sono altro che tentativi di phishing volti a farvi credere cose non vere. Questi spingono talvolta gli utenti a reinserire i propri dati, i quali finiranno così in mani estranee.

Postepay: il phishing torna di moda e mette in difficoltà gli utenti