CoopVoce: clamoroso, nuova offerta da 8 euro al mese e 20GB in regalo

CoopVoce è quel gestore che nessuno avrebbe creduto potesse un giorno rivelarsi uno dei migliori. In realtà tutto partì nel 2007, quando l’azienda decise di creare una realtà che potesse in qualche modo dire la sua anche in ambito telefonico. I gestori virtuali sono in netta crescita rispetto al passato, con CoopVoce che si dimostra uno dei migliori in assoluto.

Tutto ciò però accade da qualche anno a questa parte, visto che prima nessuno voleva le promozioni del provider a causa dell’esiguità dei contenuti. Ora tutto è cambiato grazie alla nuova strategia che prevede offerte ben più corpose e soprattutto molto convenienti dal punto di vista del prezzo. CoopVoce dunque mostra soluzioni che siano in grado di superare la concorrenza e di offrire allo stesso tempo tutto ciò che serve all’utenza media.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti TOP 20 che include il meglio al suo interno

CoopVoce continua a coltivare al meglio la sua linea ChiamaTutti, la quale questa volta ha prodotto la nuova ChiamaTutti TOP 20. Ecco dunque una soluzione che ha davvero qualsiasi cosa dalla sua parte, come minuti senza limiti verso tutti i gestori italiani ed all’estero, 1000 SMS verso tutti e 20 giga in 4G per navigare sul web.

Il prezzo mensile consiste in soli 8 euro, anche se in questo momento a fare scalpore e la grande iniziativa lanciata dal gestore virtuale. Si tratta della GigaSpesa che attualmente è in vigore solo ed esclusivamente in Liguria. Ogni 10 euro di spesa a marchio Coop, gli utenti potranno ottenere 1GB extra fin ad un massimo di 20GB.