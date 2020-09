CoopVoce offre la ChiamaTutti TOP 20 a soli 8 euro al mese

Quando si ha l’esigenza di cambiare gestore, molto spesso si finisce per girovagare tra i soliti siti appartenenti ai vari e conosciuti colossi. Qualcuno prende ancora sotto gamba il mondo dei gestori virtuali, i quali ad oggi non hanno quasi nulla da invidiare alla concorrenza.

Tra questi a dominare, nonostante nessuno se lo sarebbe mai aspettato, c’è CoopVoce, provider italiano che da diversi anni bazzica nel mondo della telefonia. Secondo quanto riportato ad oggi la richiesta sarebbe nettamente cresciuta e grazie al cambio di strategia del provider. CoopVoce infatti inizialmente non aveva tanti contenuti da offrire nelle sue promo ma poi tutto è cambiato mostrando nuovi spiragli di crescita. A dimostrare il tutto ci hanno pensato le nuove promo della linea ChiamaTutti che spesso si presentano con altre versioni sul sito ufficiale.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 20 include tutto al suo interno per soli 8 euro al mese

Tutti gli utenti che scelgono CoopVoce hanno a che fare con un provider che ha qualità, quantità e soprattutto convenienza. I prezzi sono bassi e durano per sempre mentre i contenuti risultano davvero interessanti.

Prendendo in esame la nuova ChiamaTutti TOP 20 è subito possibile capire che si fa sul serio. Al suo interno ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 20 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di soli 8 euro al mese per sempre per tutti gli utenti provenienti da qualsiasi gestore. Inoltre la stessa promo è disponibile anche per i già clienti CoopVoce con un’altra offerta attiva.